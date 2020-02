I convocati di Gennaro Gattuso per Napoli-Torino: c’è Dries Mertens

Dopo la seduta pomeridiana del Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno Gennato Gattuso ha stabilito chi sarà della partita contro il Torino San Paolo. Gli azzurri si ritroveranno in campo alle ore 20:45, pochi giorni dopo il big match di Champions League con il Barcellona. La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con attivazione e lavoro sulla velocità. Successivamente, stando a quanto si apprende sul sito ufficiale, sono state effettuate esercitazioni tecnico tattiche e chiusura con partitina a campo ridotto. Kalidou Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra, mentre per Fernando Llorente ha eseguito allenamento personalizzato in palestra. Amin Younes non si è allenato per sintomi influenzali.

I convocati sono quindi Orestis Karnezis, Alex Meret e David Ospina tra i portieri. Giovanni Di Lorenzo, Faouzi Ghoulam, Elseid Hysaj, Sebastiano Luperto, Nikola Maksimovic, Kostas Manolas e Mario Rui per la difesa. Allan, Diego Demme, Eljif Elmas, Fabian Ruiz, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski a centrocampo. Infine, in avanti sono disponibili José Callejon, Lorenzo Insigne, Hirving Lozano, Arkadiusz Milik, Matteo Politano e Dries Mertens, che sembra recuperato.