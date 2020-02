L’arbitro Rosario Lo Bello minaccia Marco van Basten: “Sto penando a qualche azione legale”

L’ex Milan Marco van Basten ha tirato in mezzo anche l’arbitro Rosario Lo Bello nel raccontare come, secondo lui, lo scudetto del 1989/1990 sarebbe stato indirizzato a favore del Napoli. “Un’imboscata, con un arbitro come Lo Bello che fece di tutto per farci perdere e fischiò in maniera scandalosa”. Queste alcune delle parole dell’olandese a “Sette”, inserto del Corriere della Sera. Il fischietto di allora ha prontamente risposto a queste accuse ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, nella trasmissione Radio Goal.

“Non ho nessun rammarico, probabilmente Van Basten non è una persona felice, ma sto pensando a qualche azione legale. Lo sport insegna che dopo una partita, dopo aver sbollito la rabbia e le esasperazioni, i contendenti si stringono la mano. Perché fanno parte tutti di una componente, quella che il pubblico ama vedere, che ha tifosi ma anche interessi economici”, ha spiegato l’ex arbitro.