Granada-Napoli in tv: orario diretta partita e dove vederla

L’Europa League 2020-2021 vedrà il Napoli protagonista in casa del Granada giovedì 18 gennaio alle 21:00, per l’andata dei sedicesimi di finale. La diretta televisiva dell’incontro sarà appannaggio di Sky, ma la partita andrà in onda anche in chiaro su TV8. Bisognerà collegarsi al canale tv o all’app per guardare la gara in streaming.

Il match tra Granada e Napoli sarà trasmesso in chiaro su TV8, canale numero 8 del digitale terrestre, su Sky Sport Uno, canale numero 201 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre e su Sky Sport. La partita sarà visibile anche in streaming per gli abbonati attraverso i servizi SkyGo e Now TV. Sarà sufficiente collegarsi a Sky Go, se in possesso di un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su NOW TV. Partita in chiaro su TV8, per cui basta sintonizzarsi sul canale numero 8 del digitale terrestre. Si tratta di una gara molto importante per il Napoli, reduce da diversi risultati altalenanti e soprattutto dalla sconfitta nella Supercoppa Italiana. Il cammino in campionato è buono e i partenopei devono assolutamente tornare in Champions League.