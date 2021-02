Granada-Napoli, probabili formazioni Sportmediaset: Alex Meret in porta

La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Granada-Napoli, gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. In porta Alex Meret. La difesa vedrà presente Amir Rrahamni insieme a Nikola Maksimovic, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. Fabian Ruiz, Stanislav Lobotka ed Eljif Elmas titolari a centrocampo. Victor Osimhen titolare in attacco insieme a Lorenzo Insigne e a Matteo Politano ai lati. Una formazione indubbiamente inedita, che desta non poche curiosità soprattutto per via delle tante assenze. Il Napoli non è mai stato così in difficoltà sotto questo punto di vista nel corso della stagione.

Probabili formazioni Sportmediaset

Granada (3-4-3): Silva; Sanchez, Vallejo, Duarte; Neva, Herrera, Gonalons, Diaz; Kenedy, Molina, Machis.

Napoli (4-3-3): Meret; Mario Rui, Rrahmani, Maksimovic, Di Lorenzo; Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz; Insigne, Osimhen, Politano.