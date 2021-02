Napoli, Gennaro Gattuso pronto a tornare al 4-2-3-1 grazie a Victor Osimhen

Victor Osimhen può aiutare Gennaro Gattuso a ritornare al 4-2-3-1. Ne è convinta La Gazzetta dello Sport: “Osimhen gli garantirà quella profondità che il suo gioco non ha mai potuto avere e quella costruzione offensiva senza la quale le verticalizzazioni non hanno avuto motivo di esistere. In stagione, il centravanti nigeriano ha sommato appena 14 presenze di cui solo 9 in campionato e, per giunta, soltanto 6 dall’inizio. Nella classifica dei marcatori è fermo a quota 2 gol. Numeri striminziti, che non rendono bene l’idea dell’investimento fatto”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Per averlo, Aurelio De Laurentiis ha dovuto spendere 70 milioni di Euro, di cui 47 da pagare nei prossimi 4 anni. Un affare sotto l’aspetto economico, considerando le modalità di pagamento. Non si può ancora dire la stessa cosa sul piano tecnico. Il ragazzo si è infortunato alla spalla a metà novembre, con la sua nazionale, e quando è ritornato a Napoli, a inizio gennaio, è risultato positivo al COVID-19, restando isolato per tre settimane”.