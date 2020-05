Gonzalo Higuain cambia ancora maglia? Scambio tra Roma e Juventus in vista

Juventus e Roma potrebbero incrociarsi sul mercato. Quella di Gonzalo Higuain in giallorosso è un’idea alla quale si era già pensato tempo fa. I capitolini non hanno mai smesso di pensare all’argentino: previsto n nuovo tentativo dato che per motivi di bilancio il club di James Pallotta potrebbe cedere il cartellino di Edin Dzeko, che sembra piacere molto a Maurizio Sarri.

Gonzalo Higuain ormai è quasi un problema per la Juventus. L’avventura dell’attaccante argentino con la maglia bianconera è praticamente ai titoli di coda. L’attaccante sogna di tornare in patria e di vestire la maglia del River Plate, club che lo ha cresciuto e che lo ha lanciato nel grande calcio cedendolo a 19 anni al Real Madrid. In Italia, però, la Roma punterebbe ancora su di lui. I rapporti tra i due club sono buoni e le parti possono essere ottimiste per questa operazione. Entrambi gli attaccanti, comunque, sono agli sgoccioli della carriera.