Giandomenico Mesto è sicuro: “Il Napoli ha le armi per fare qualsiasi tipo di risultato a Milano”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in queste ore l’ex Giandomenico Mesto. “Nonostante la stagione particolare e i tanti problemi il Napoli si giocherà il posto Champions fino alla fine. Milan-Napoli? Dopo una prestazione come quella del Milan a Manchester, i rossoneri avranno una bella carica di adrenalina nonostante la stanchezza, ma il Napoli ha le armi per fare qualsiasi tipo di risultato a Milano”.

“Il vantaggio di giocare una gara a settimana? Giocare per mesi ogni 3-4 giorni, come accadeva a noi con Mazzarri e Benitez non è semplice, devi avere una rosa preparata. Se si esce dalle coppe si può sicuramente concentrarsi di più sul campionato ma non è una cosa matematica. Il Napoli rispetto agli anni passati ha avuto qualche infortunio in più, sicuramente ora avrà più tempo per preparare al meglio le partite di campionato Un ritorno di Benitez al Napoli? Benitez ha fatto un grandissimo lavoro a Napoli, ma mi auguro sempre che le cose possono andar bene agli azzurri e quindi spero che Gattuso possa rimanere saldamente in panchina e centrare il posto Champions. Benitez comunque rimane un grandissimo allenatore che ha fatto benissimo a Napoli”.