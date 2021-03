Fernando Llorente ribadisce: “Voglio dimostrare che non ero già finito come forse pensava qualcuno”

L’ex azzurro Ferndando Llorente, da poche settimane passato all’Udinese, con cui ha realizzato il primo gol sabato scorso, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport parlando della sua nuova avventura in Friuli. “Il gol al Sassuolo è stata una liberazione, non mi voglio più fermare. Spero di aiutare l’Udinese anche contro il Genoa. A Udine mi sento come un bambino e ho una gran voglia di giocare, divertirmi e segnare. Nell’ultimo anno mi sono sentito come un leone in gabbia. Non avvertire fiducia, fa male”.

“Io spero di segnare in tutte le partite, non mi pongo limiti. Voglio dimostrare che non ero già finito come forse pensava qualcuno. A me piace guardare avanti, il passato è passato. Gotti? Ogni tecnico ha il suo stile. Se devo fare un paragone mi ricorda Guidolin. Un allenatore che a Udine ha raggiunto traguardi straordinari”. A Napoli in tanti ritengono che la partenza dell’attaccante spagnolo sia stata affrettata.