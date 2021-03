Paulo Fonseca sul rinvio di Juventus-Napoli: “È difficile capire per me perché non si giocherà prima questa partita”

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Parma, ha commentato l’ennesimo rinvio del recupero di Juventus-Napoli, che avrà conseguenze dirette anche sui giallorossi. I capitolini, infatti, giocheranno contro i partenopei domenica prossima, pochissimi giorni dopo la trasferta della Roma a Kiev per gli ottavi di Europa League.

“Non mi piace commentare quando non conosco profondamente le ragioni di una decisione. Quello che so come allenatore è che preparare tre partite in una settimana è completamente diverso rispetto a prepararne due. Per noi preparare la gara con il Napoli dopo la trasferta di Kiev non sarà quindi la stessa cosa. È difficile capire per me perché non giocheranno prima Juventus e Napoli, capisco Gattuso che magari avrebbe voluto non giocarla. Questo è normale”, ha dichiarato il mister. Intanto, l’hashtag #RinviateRomaNapoli è diventato di tendenza sui social. I tifosi giallorossi, che sperano nel ritorno in Champions League, si sentono penalizzati dal calendario delle prossime settimane.