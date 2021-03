Giancarlo Dotto stronca Lorenzo Insigne: “Puoi tornare capitano di una squadra che hai appena definito ‘di me*da’?”

Il giornalista Giancarlo Dotto è andato all’attacco di Lorenzo Insigne sulle colonne del Corriere dello Sport. La ragione risiede nello sfogo del calciatore dopo Sassuolo-Napoli. “Interrogarsi su cosa sia un capitano. Che capitano vogliamo per noi, alla guida di una squadra, di una famiglia, di un condominio, di un giornale o di una nazione?”.

“Domanda: puoi tornare domani o domenica capitano di una squadra che hai appena definito ‘di me*da’? Possiamo forse spingere chiunque si trovi a portare una fascia al braccio, nel calcio come nella vita, a chiedersi che diavolo significa questo magnifico straccio addosso. Se lo facessimo tutti, giuro, sarebbe un mondo migliore”, si legge sul quotidiano. Il Napoli e l’agente di Lorenzo Insigne hanno smentito qualsiasi polemica, ma è evidente che l’atmosfera non è delle migliori. Gli azzurri sono costretti a rincorrere i risultati per sperare ancora di qualificarsi in Champions League. Il rischio è di un tonfo considerevole.