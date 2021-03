Ermal Meta tifa Napoli: “Preferirei lo scudetto alla vittoria del Festival di Sanremo”

Ermal Meta, cantante attualmente impegnato al Festival di Sanremo, ha confessato il suo tifo ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Sono tifoso del Napoli. Mi fa molta rabbia vedere la squadra così giù in classifica. Ma alcune squadre sono così, si amano e basta. A De Laurentiis consiglierei di tenere Gattuso ma anche di rinforzare un po’ la squadra, soprattutto a centrocampo. Vedere Ibrahimovic a Napoli sarebbe figo. Ma serve un centrocampo più forte, il Napoli è una squadra iconica. Lavezzi e Cavani mi hanno emozionato. Un Barella lo vedrei benissimo in azzurro. Messi si nasce, Gattuso si diventa”.

“Giocare in uno stadio senza tifosi è più dura rispetto a cantare senza pubblico. Mi piacciono il Bari ed il Napoli, saluto De Laurentiis che indubbiamente è il mio presidente, a lui direi ‘Si può dare di più’. Forza Ringhio cento volte. Tra la vittoria al Festival e lo scudetto al Napoli sceglierei lo scudetto al Napoli perché il Festival l’ho già vinto. Sarebbe fantastico”.

