Gian Piero Gasperini si complimenta con gli azzurri: “Il Napoli è una squadra forte, quando attacca lo fa in modo pericoloso”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport la vittoria sul Napoli in Coppa Italia. “Il Napoli è una squadra forte, quando attacca lo fa in modo pericoloso e con grande qualità. Il nostro terzo gol ha chiuso la partita. Pessina? Straordinario anche per la qualità dei due gol. E’ un giocatore che ci sta dando tanto e sarà molto utile anche per la Nazionale. Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi, stasera hanno interpretato bene la partita. E’ stato un periodo difficile e non posso che fare i complimenti ai ragazzi, domenica a Cagliari sarà la 13esima partita negli ultimi 42 giorni e abbiamo affrontato tante big. Non è sempre facile mantenere la stessa concentrazione, ma devo dire che globalmente stiamo facendo una stagione importante e cerchiamo di essere dentro tutti gli obiettivi”.

“Oggi si parla dell’importanza di vincere un trofeo, ma resteranno anche i risultati e le qualificazioni. In questi anni la continuità di risultati ha permesso sia alla società che alla squadra di crescere. Superare il Real Madrid sarebbe una cosa straordinaria, impagabile. Ma anche vincere la Coppa Italia. Gomez a Siviglia? Non ho perso la memoria, ha iniziato qui a ballare. E’ un po’ strano che in una serata così bella e con una doppietta di Pessina stiamo qui però a parlare di questo. (…) La finale? Manca tanto tempo, ci penseremo a maggio. Alla Juventus sono fortissimi e favoritissimi, ma noi andremo col nostro coraggio”.