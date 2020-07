Giampiero Mughini rivuole la vecchia Juventus: “Che magnificenza quelle tante partite vinte 1-0, facevi un goal e poi innalzavi la barriera difensiva”

Giampiero Mughini, noto opinionista televisivo e grande tifoso della Juventus, ha pubblicato su Dagospia una lettera per parlare dell’ennesimo risultato negativo della squadra bianconera. “Caro Dago, il calcio post-Covid è divenuto talmente bizzarro e imprevedibile che non so se dopo il 3-3 con il valoroso Sassuolo la Juve resti la favoritissima quanto alla conquista dello scudetto. (…) Il punto è che i nove goal che la Juve ha incassato in due partite e mezza (un tempo contro il Milan più i 90 minuti contro l’Atalanta e contro il Sassuolo) la Juve prima di Antonio Conte e poi di Massimiliano Allegri ci metteva 16-18 partite ad incassarli. Che magnificenza quelle tante partite vinte 1-0, facevi un goal e poi innalzavi la barriera difensiva che portava la sigla della BBC, Barzagli Bonucci Chiellini. Altro che il “bel gioco” che doveva venire dall’arrivo di quel grande uomo di calcio che è tuttavia Sarri”.

Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Udinese. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



“E non è che contro lo splendido Sassuolo dezerbiano brucino solo i tre goal incassati uno dopo l’altro esattamente come contro il Milan. Il Sassuolo ha dominato per almeno 45 minuti dopo i primi e rapidissimi due goal della Juve. (…) Che dire? Non so proprio. Sarà che questo è il calcio post-Covid, imprevedibile e bizzarro rispetto ai valori consolidati delle rispettive squadre. O sarà che questa Juve è per un cumulo di ragioni non all’altezza di quella degli ultimi anni. Non so esattamente dove e perché, non certo soltanto perché Barzagli ha appeso le scarpe al gioco e perché il dottor Chiellini s’è infortunato così a lungo. Staremo a vedere. Di certo una Juve così in Champions è difficile che squilli. Molto difficile. Forse impossibile”, ha aggiunto Giampiero Mughini.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.