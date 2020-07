A Ivan Zazzaroni non piace questa Juventus: “Poco equilibrata e troppo poco Juve”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato del momento difficile della Juventus. “Un altro spiazzante blackout – a questo punto risulta spiegabile anche il primo, quello di San Siro – e undici gol subiti nelle ultime cinque uscite: una Juve poco equilibrata e troppo poco Juve, meno aggressiva, meno fresca, nervosamente reattiva. E un’altra occasione sprecata dalla Lazio (la quarta) che lunedì sera giocherà a Torino quella che nelle settimane della sospensione presentammo come la sfida-scudetto”. Il Napoli, invece, sarà di scena al San Paolo contro l’Udinese.

Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Udinese. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



“Ora ci sono otto punti tra la squadra di Inzaghi e quella di Sarri, a sette l’Atalanta, a sei (più uno) potenziali Conte, impegnato stasera a Ferrara. Immaginare un finale più sorprendente e contraddittorio era francamente impossibile. Proprio Conte, che giusto martedì poneva dei dubbi sul suo futuro all’Inter («ho un progetto triennale, ma se non sono contenti di me…») ha la possibilità di procurare un po’ di ansia a Sarri, al quale non resta che trascinare (il verbo più appropriato) la Juve al nono scudetto consecutivo”, ha aggiunto Ivan Zazzaroni.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.