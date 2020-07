Calciomercato Napoli, Luca Marchetti rivela: “Probabile che Faouzi Ghoulam non si muova”

Il Napoli si libererà sicuramente di alcuni giocatori a fine stagione. A fare il punto della situazione ci di mercato ha pensato Luca Marchetti, volto noto di Sky Sport, intervenuto nel corso di ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Orestis Karnezis resterà a Napoli oppure andrà via? David Ospina resta, Karnezis non lo so. E Fauozi Ghoulam? Secondo me sì, è probabile che l’algerino non si muova”. Il Napoli affronterà a breve proprio l’ex squadra del suo terzo portiere.

“Arkadiusz Milik? Lo vogliono tre o quattro squadre. Kevin Malcuit? Offerte ufficiali non ne sono arrivate. Sebastiano Luperto? Su di lui servirebbe un’analisi approfondita. Se fosse mese sul mercato, troverebbe facilmente acquirenti. Non so quanto il Napoli sia convinto di darlo via, era molto stimato da Carlo Ancelotti ma viene usato poco da mister Gennaro Gattuso. Kalidou Koulibaly? Difficile dirlo, mi gioco il jolly. Allan? Più probabile che vada via anziché rimanga”, ha aggiunto Luca Marchetti.

