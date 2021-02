Genoa-Napoli 2-0 all’intervallo: doppietta dell’ex Goran Pandev e traversa di Andrea Petagna

Il Napoli è impegnato a Marassi nella delicata sfida contro il Genoa, rivitalizzato da Davide Ballardini. Gli azzurri partono bene nonostante le tante assenze, ma nel giro di pochi minuti i padroni di casa riescono a riassestarsi e sbloccano persino il risultato. All’11’ l’ex Goran Pandev. approfitta infatti dell’incomprensione tra Nikola Maksimovic e Diego Demme, entra in area e batte facilmente David Ospina, preferito ancora una volta ad Alex Meret.

Il macedone non esulta, ma non per questo placa la sua vena realizzativa. Al 24′ Andrea Petagna colpisce la traversa, ma due minuti dopo il vicecapitano del Genoa trova addirittura il 2-0. Miha Zajc pesca perfettamente il numero 19 rossoblù, che fredda nuovamente David Ospina con il sinistro: il pallone scheggia il palo e termina in rete. Doccia gelata per il Napoli, comunque consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato in questo match. Al 39′ Eljif Elmas prova a riportare i suoi in partita, ma Mattia Perin blocca il suo destro. Anche le conclusioni di Piotr Zielinski sono sfortunate. All’intervallo è 2-0 per il Genoa.