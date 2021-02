Genoa-Napoli 2-1: il gol di Matteo Politano non basta

Il Napoli è impegnato a Marassi nella delicata sfida contro il Genoa, rivitalizzato da Davide Ballardini. Gli azzurri partono bene nonostante le tante assenze, ma nel giro di pochi minuti i padroni di casa riescono a riassestarsi e sbloccano persino il risultato. All’11’ l’ex Goran Pandev. approfitta infatti dell’incomprensione tra Nikola Maksimovic e Diego Demme, entra in area e batte facilmente David Ospina, preferito ancora una volta ad Alex Meret. Al 24′ Andrea Petagna colpisce la traversa, ma due minuti dopo il vicecapitano del Genoa trova addirittura il 2-0. Miha Zajc pesca perfettamente il numero 19 rossoblù, che fredda nuovamente David Ospina con il sinistro: il pallone scheggia il palo e termina in rete. Doccia gelata per il Napoli, comunque consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato in questo match.

Nella ripresa il Napoli non riesce a rialzarsi. Al 68′ Kostas Manolas è costretto ad abbandonare il campo per un problema e al 77′ Lorenzo Insigne colpisce il palo. Al 79′, invece, Matteo Politano accorcia le distanze dopo una carambola in area, ma non basta. Finisce 2-1 per il Genoa.