Genoa-Napoli 1-2: Hirving Lozano ancora a segno!

Il Napoli arriva a Marassi per affrontare il Genoa senza troppe pretese. Il quarto posto è praticamente irraggiungibile, ma ci sono ancora tante partite da giocare, che possono servire per prepararsi al meglio agli impegni di Champions League. Al 10′ minuto Eljif Elmas fa esultare i tifosi quando riesce a bucare Mattia Perin dopo una serie di rimpalli in area, ma il goal viene annullato per tocco di mano di Kostas Manolas. Poco più tardi, una rovesciata del centrocampista macedone è invece destinata sul fondo. Il Genoa a rendersi più pericoloso al 35′. Dopo un’azione insistita di Antonio Barreca sulla sinistra e un cross prolungato sul secondo palo, Francesco Cassata impegna Alex Meret che devia sul palo. Al 46′ ci pensa allora Dries Mertens a risolvere la situazione, con un destro chirurgico dal limite dell’area.

A inizio ripresa, però, è subito 1-1. Da calcio d’angolo Lasse Schone pesca Edoardo Goldaniga che super Nikola Maksimovic di testa. Al 66′, però, è Hirving Lozano, subentrato a Matteo Politano, a chiudere i conti. Gran palla di Fabiàn in verticale, premiato lo scatto del messicano che scavalca Mattia Perin. Il Napoli vince 1-2 e supera la Roma in attesa delle gare di stasera.