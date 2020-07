Pagelle Genoa-Napoli, voti Sportmediaset e commento: “Mario Rui è in una condizione strepitosa”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Genoa-Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso ha smaltito i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia, continuando a mostrare il proprio valore sul campo. Ecco le pagelle dei partenopei.

Insigne 7 – È sempre più l’anima della squadra. Non segna, ma imbecca Mertens per lo 0-1 e per tutta la partita è il fulcro delle manovre offensive. Dai suoi piedi passano praticamente tutte le azioni più pericolose. Si sacrifica anche in copertura.

Maksimovic 5,5 – A voler cercare il pelo nell’uovo è lui l’unico insufficiente della serata azzurra. Si fa scavalcare da Goldaniga in occasione del pari genoano e in un paio di occasioni si addormenta sul pallone regalando delle occasioni agli avversari e facendo correre qualche brivido lungo la schiena di Meret.

Mario Rui 7 – È in una condizione strepitosa. Si divora la fascia con facilità, non sbaglia quasi mai una diagonale e sa rendersi pericoloso anche in proiezione offensiva. Dimostra che sostituire il miglior Ghoulam di qualche stagione fa è difficile, ma non impossibile.