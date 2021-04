Gennaro Iezzo sottolinea: “Non capisco questo turnover fra i portieri, il Napoli è l’unica squadra che lo attua”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio. “Agli azzurri manca l’attaccamento alla maglia? No, questo no. Penso abbiano un grande gruppo unito e con un ottimo rapporto con l’allenatore, lo si nota nelle esultanze. Ciò che manca sono quei due, tre, giocatori di grande esperienza, carattere, di personalità, come Reina, Albiol o Hamsik. Se andassimo a rivedere il film di questo campionato, il Napoli ha perso dei punti in modo strano, come ad esempio a Sassuolo. In quella partita, se avessero avuto giocatori con grande esperienza, la palla sull’ultimo gol l’avrebbero giocata sull’attaccante per guadagnare tempo. Chi ha esperienza conosce i tempi e le situazioni in un match, e questo aiuta”.

“Bakayoko? Probabilmente, le sue qualità non sono adatte al gioco di Gattuso. Chi ti conferisce equilibrio è Diego Demme, Colpe di Meret sul gol di Eriksen? Avrebbe potuto fare qualcosa sull’uscita, perché Hakimi era largo e da lì si può ‘rubare’ qualche metro. Questo tipo di pensiero di giocata, però, lo puoi avere quando hai esperienza alle spalle. Ma comunque non è che il Napoli abbia preso gol per colpa di Meret, anzi, sul tiro non avrebbe potuto fare niente. Non penso che Alex soffra l’alternanza con Ospina, perché quando è stato chiamato in causa, ha sempre fatto la sua parte. Non ha nemmeno commesso errori vistosi che non hanno permesso al Napoli di vincere. Credo sarà il portiere titolare nella prossima stagione. Non capisco questo turnover fra i portieri, il Napoli è l’unica squadra che lo attua”.