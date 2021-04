TUTTOSPORT – Superlega, Aurelio De Laurentiis voleva un progetto affine alla UEFA

“Sono crollati” è il titolo d’apertura di Tuttosport in edicola quest’oggi. Il riferimento è alla Superlega, ormai già cancellata. Ufficiale anche il ritiro del Chelsea, ultima inglese a lasciare il consesso. Anche il Milan ha gettato la spugna, così come l’Inter, che ha ammesso a questo punto il suo disinteresse al progetto. Naufraga dunque l’idea della Superlega.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il Napoli, apparentemente invitato, non ha mai preso posizione in merito alla questione, invece. Il quotidiano fa sapere che il club ha insistito con un “No comment” di estrema prudenza, nonostante la Superlega sia un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis. Il coinvolgimento della sua società sarebbe stato un successo soltanto se l’operazione non fosse stata in opposizione agli organi che governano il calcio mondiale. Il presidente azzurro voleva la riforma della UEFA e non andare contro alla stessa, quindi non è stato d’accordo con l’iniziativa che alla fine si è spenta nel giro di due giorni.