Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo Napoli-Sassuolo: “Ci sta un po’ di rilassamento”

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli sul Sassuolo. “Tanti giocatori sono qui da anni e giocano insieme, anche con altre gestioni s’è sempre creato tanto ma concretizzato poco sbagliando tantissimo. E’ qualcosa che mi fa arrabbiare, succede troppo spesso. Io non ricordo squadre che gestiscono le partite per 90 minuti e quindi ci sta soffrire, per fortuna ci sono stati i fuorigioco ma il primo pareggio era alla prima occasione loro e le gare possono cambiare così. Questo mi preoccupa, non per Barcellona, ma in generale dobbiamo migliorare, non si può creare così tanto e fare fatica. Se giochiamo di reparto come facciamo noi, significa che ci siamo comportati bene come linea. Sono contento della linea, abbiamo provato cose diverse, nel secondo tempo abbiamo perso troppi palloni in uscita e qualcosa dobbiamo rivedere”.

“Milik e Fabian? Ci sta una fase di stanchezza, oggi non c’era Mario Rui che non aveva alcuni dati e farà lavoro specifico. Succederà anche ad altri giocatori, ogni tre giorni qualcuno può stare al di sotto. Nel secondo tempo è mancata un po’ d’energia, ci siamo schiacciati ed abbiamo preso delle imbucate con Berardi dentro al campo. Col Parma nel primo tempo non siamo scesi in campo, col Milan nella ripresa abbiamo fatto fatica. Ci sta un po’ di rilassamento, vale per tutti ma qui in modo particolare perché la città offre posti bellissimi, in casa fai fatica a starci, qualche festa di troppo c’è stata da parte di tutti. Ora pensiamo che tra due settimane possiamo entrare nella storia del club e per la prima volta arrivare nelle prime otto. Dicono che il Barcellona è in difficoltà, ma ha grandi giocatori e dobbiamo arrivarci al meglio”.