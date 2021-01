Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo Napoli-Empoli: “C’è qualche ex direttore che dice che non devo allenare perché prendo cortisone”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Empoli. “E’ stata una gara difficile, importante era passare e dare minutaggio ai tanti che non giocavano da tempo. Mi aspettavo questa fatica, ci sta, poi l’Empoli ha giovani che hanno già valori importanti, sapete meglio di me che spende 3-4mln l’anno per il settore giovanile, hanno già elementi da 10-15mln ognuno. Ci manca un po’ d’equilibrio, è vero, ma creiamo tantissimo, abbiamo sbagliato tanto sotto porta, a livello difensivo possiamo fare meglio. Non è questione di difesa, erano ripartenze, è questione di come tieni il campo, come gli avversari superano la prima pressione, ci saltavano 3-4 uomini in pressione. Dobbiamo migliorare nella pressione”.

“(…) Questione dei telefoni? Ho sbagliato anche io ad esprimermi. Io ho detto che i giocatori non dovevano leggere in giro, ma per non farsi influenzare, come Fabian ed altri che vengono contestati. Come quando giocavo, a volte preferivo non leggere nulla. Parlando di ca*zate non ho usato un linguaggio perfetto, ma non ce l’avevo con chi mi ha risposto. Ce l’ho con chi ha detto falsità in questo mese, che volevo dimettermi. C’è qualche ex direttore che dice che non devo allenare perché prendo cortisone. A me piace essere giudicato, ma non mi sono mai piaciute le falsità, poi divento maleducato, scorbutico, lo sono stato e mi scuso. Qualcosa di buono l’ho fatto, coppe ne ho vinte, nona stagione da allenatore, ma si vuole far passare che sono acerbo e che devo fare esperienza. Più di 300 partite a 43 anni, ce ne sono pochi in giro”.