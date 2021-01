Umberto Chiariello insiste: “Ci eravamo illusi. Il nervoso che mi dà il Napoli negli ultimi tempi non mi fa esprimere al meglio”

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha commentato il post-partita di Napoli-Empoli nel corso della trasmissione Campania Sport. “Inutile farci illusioni, il vero fuoriclasse del Napoli in questo momento è uno solo: Hirving Lozano! E’ stato lui il grande colpo della compagine partenopea di Gattuso quest’anno. Ci eravamo illusi tutti di questo progetto tecnico perché nelle prime partite abbiamo asfaltato le sfidanti allo stadio di Fuorigrotta, iniziando benissimo il campionato. Invece poi i nodi sono venuti al pettine”.

“Il nervoso che mi dà il Napoli negli ultimi tempi non mi fa esprimere al meglio. Nel Napoli ci sono tanti problemi, nella squadra di Sarri non si evidenziavano perché aveva poca personalità, ma c’era un bel gioco che non faceva uscire fuori tutte queste lacune della compagine azzurra”, ha aggiunto il giornalista, che qualche giorno fa aveva attaccato pesantemente Gennaro Gattuso, auspicandone addirittura le dimissioni dopo le prestazioni deludenti degli ultimi tempi.