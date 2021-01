Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis continua a rifiutare le offerte del Marsiglia per Arkadiusz Milik

Il futuro di Arek Milik è sempre in bilico e l’attaccante resta ai margini del progetto tecnico del Napoli. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione del polacco e non solo durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport. “Continua il pressing dell’Olympique Marsiglia per Arek Milik: rimasto fuori dalla lista dei calciatori impiegabili da Gattuso in Serie A, l’attaccante polacco, il cui contratto scadrà a giugno, è in cerca di una nuova sistemazione”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Dopo una prima offerta pari a 5-6 milioni, i francesi si sono fatti di nuovo avanti offrendo 7-8 milioni più bonus al club di De Laurentiis: no degli azzurri, la cui richiesta continua a essere ancora superiore. Circa 15 milioni di Euro, se la valutazione resta questa difficilmente Milik andrà via. Il Parma è interessato a due giocatori di proprietà del Napoli, Malcuit e Ounas”, ha aggiunto il giornalista riguardo al mercato in uscita degli azzurri.