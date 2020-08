Gene Gnocchi ci scherza su: “Forse è più facile che sia Lionel Messi a comprare l’Inter”

in

Il comico Gene Gnocchi ha parlato a Radio Sportiva commentando anche uno dei tormentoni del momento: l’accostamento di Lionel Messi all’Inter. “Ha preso appartamenti a Milano, il casello di Melegnano, l’idroscalo… Forse è più facile che sia lui a comprare l’Inter. Conte-Zhang? Pare che Zhang vada al colloquio accompagnato da Banega. D’Aversa? Lo conosco bene, fin dai tempi del Lanciano, è un bravo allenatore e una ottima persona. Con il Parma ha formato un bel binomio, forse ha giocato un fattore decisivo il non essere totalmente apprezzato dalla tifoseria”.

“I parmigiani erano abituati al grande Parma degli anni scorsi, ma forse non si sono accorti cosa è successo nel frattempo e quindi a molti non piaceva il gioco di D’Aversa, che però ha raggiunto buoni risultati. Liverani? Mi piace, ma vediamo che tipo di mercato sarà fatto. Sento parlare di cessioni e di valorizzare i giovani, dipende da come si muoverà la società. Nuova proprietà? Siamo passati da Tanzi che sbianchettava i bilanci a Ghirardi che mi ha fatto il contratto e sappiamo com’è finita con lui e Leonardi… I qatarioti sono il male minore, magari c’è una rinascita”.