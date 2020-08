Calciomercato Napoli: Arkadiusz Milik vuole sempre la Juventus, che preferisce Edin Dzeko

Sono sempre tanti i nomi per l’attacco della Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il mercato bianconero punta in particolar modo Raul Jimenez e Duvan Zapata, che però costano tantissimo. Ecco allora che restano in piedi anche le candidature di Alexandre Lacazette dell’Arsenal e Arkadiusz Milik del Napoli, che vorrebbe la Juve con tutto se stesso e rischia di rimanere imbrigliato a Napoli.

Edin Dzeko rimane comunque il centravanti preferito del mister Andrea Pirlo. Per accontentare l’allenatore, il club sarebbe disposto anche a fare un’eccezione sul progetto di svecchiamento della rosa e di abbattimento del monte ingaggi. Edin Dzeko, però, non ha ancora detto di sì alla Juve e la Roma non intende cederlo, soprattutto non lo farà prima di aver individuato un erede all’altezza. Si allontana, dunque, la pista che porterebbe Arkadiusz Milik per la Juventus. Serviranno ancora diversi giorni prima di sciogliere quello che sta diventando il principale nodo del calciomercato italiano.