GAZZETTA – “Ultimatum per quattro”: la UEFA non dimentica chi è rimasto nella Superlega

“Ultimatum per quattro”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in riferimento a quei club che ufficialmente ancora non avrebbero abbandonato la Superlega, ovvero Milan, Juve, Barcellona e Real Madrid. L’avvertimento di Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, è chiaro: chi non esce dalla Superlega è fuori dalla Champions Leagie. In Lega, invece, si sta decidendo se mettere sotto accusa Andrea Agnelli, Beppe Marotta e Paolo Scaroni.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Inter, Steven Zhang ritorna per lo scudetto e porta un socio con 250 milioni. Spazio in taglio laterale ai problemi finanziari dell’Inter che intanto sul campo si appresta a vincere lo scudetto. Il presidente dell’Inter arriverà a Milano nei prossimi giorni. Nel frattempo continua la caccia ad un socio da far entrare in società. Occhio al Napoli: “Il gruppo di Gattuso sta molto bene. Il progressivo rientro degli infortunati di lungo corso, nel periodo di marzo, la squadra azzurra ha via via migliorato la propria condizione fisica. E da quando sono diventati meno assillanti gli impegni il lavoro settimanale di allenamento sta dando i suoi frutti. Con i risultati poi è risalita l’autostima e oggi il Napoli dispone di un attacco formidabile con diverse variazioni tattiche, secondo l’avversario da affrontare”.