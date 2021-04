Mediaset contro Maurizio Pistocchi, il suo sfogo: “Io sgradito alla Juve. Posizione di Agnelli precaria nel calcio mondiale”

Maurizio Pistocchi nell’occhio del ciclone. Il giornalista lascerà Mediaset alla fine di giugno, dopo 35 anni di servizio e qualche polemica sorta negli ultimi anni. L’azienda si è lamentata e minaccia querela per alcune considerazioni rilasciate dal giornalista al Corriere della Sera, in cui ha parlato di pressioni da parte della Juventus per allontanarlo dai palinsesti sportivi. “Io sgradito alla Juve? Nessuno ha mai smentito questa ricostruzione, quindi evidentemente era vera. Certo è perlomeno strano che un’azienda preferisca pagare dei collaboratori esterni piuttosto che utilizzare un suo dipendente ‘storico’ come è successo negli ultimi 4 anni. E comunque mi meraviglia che un giornalista che si occupa di un aspetto importante ma tutto sommato marginale nella vita sociale ed economica del Paese sia ritenuto così pericoloso da dover essere epurato”.

“Nel 2013 Brachino disse a me e a Paolo Ziliani che Andrea Agnelli gli aveva chiesto di togliermi dai programmi. Non so se fosse una boutade. Ma l’anno dopo, una mail della segreteria il 13 agosto mi comunicò che non avrei più partecipato ai programmi sulla Champions. Dopo che l’allora direttore, che mi richiese progetti di programmi, si era complimentato con me per il Mondiale in Brasile. Non è un mistero che Albanese, capo della comunicazione della Juventus, abbia più volte fatto pressioni per ottenere l’allontanamento di giornalisti ‘scomodi’. Superlega? Credo che Agnelli abbia esposto la Juventus e il nome della famiglia in una maniera difficilmente accettabile. Penso che John Elkann sia in grande difficoltà. (…) E poi penso che la posizione di Andrea Agnelli nei confronti del calcio mondiale sia molto precaria dopo quello che è successo”.