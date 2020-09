GAZZETTA – “Signora in rosso”: perdita di 71 milioni per la Juventus

“Conte suona il blues”. È con questo gioco di parole che l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla degli obiettivi di mercato più caldi dell’Inter. Doppio assalto al Chelsea dei nerazzurri: arriva il sì di N’Golo Kanté, nel mirino anche Marcos Alonso. Il tecnico vuole comprare dalla sua ex squadra. “Aprite o no?”, titola invece di spalla la rosea. La Serie A è in pressing per consentire al pubblico di tornare a frequentare gli stadi. Si va verso il via libera per metà ottobre. “La Juve chiede l’ok per 1000 spettatori alla prima giornata contro la Sampdoria. In Germania si distingue in base alle zone di contagio: a Dresda fino a 10000 persone”.

“Signora in rosso”, si legge sempre di spalla. Perdita di 71 milioni, ma la Juve prova il 9: Cristiano Ronaldo o Dejan Kulusevski, aspettando Luis Suárez. Dal cda è arrivato l’ok al bilancio 2019/2020, ma l’addio di Gonzalo Higuaín potrebbe aggravare la perdita. In taglio basso c’è spazio anche per l’intervista esclusiva al grande ex dei rossoneri AndriY Shevchenko: “Ho grande fiducia nel Milan e Pirlo farà bene. Campionato per tanti. Con Maldini e Boban sono arrivati i risultati. Da Pioli un ottimo lavoro, Tonali ha qualità. Per lo scudetto lotta aperta con tante in corsa”.

