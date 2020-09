TUTTOSPORT – Inizia l’ultima stagione al Barcellona per Lionel Messi

“Juve, Dzeko rimonta” è il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport sui bianconeri. Si riapre la strada che può portare Arkadiusz Milik alla Roma e dare il via libera al bosniaco in bianconero. Intanto in Spagna parlano di imminente rescissione del contratto tra il Barcellona e Luis Suarez, in attesa del passaporto italiano. C’è spazio per i granata nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: “Krunic, si riparte”. “Lautaro: Barça in pressing”. Non è finita per quanto riguarda il classe ’97 dell’Inter con i blaugrana, che decideranno in completa autonomia il da fars. Gli agenti del giocatore oggi erano in Italia.

“Test Brescia. Tonali: “Eccomi!”. Il Milan scenderà in campo alle 17 contro l’ex squadra del gioiello classe 2000 che ha segnato il percorso di crescita della sua carriera. Infine, nel taglio laterale si parla degli altri campionati d’Europa con il titolo seguente: “Via allo show”. All’esordio oggi ci sarà Liverpool-Leeds, mentre per Lionel Messi sarà probabilmente l’ultima stagione con la maglia blaugrana.

