GAZZETTA – “Scudetto thriller”

“Scudetto thriller”, titola La Gazzetta dello Sport in apertura quest’oggi. Juve 3-3 batticuore in casa del Sassuolo. Altra frenata per Maurizio Sarri: 2 punti in 3 gare e 9 gol subiti per i bianconeri che vanno avanti con i gol di Danilo e Gonzalo Higuain e rischiano il ko a Reggio Emilia. Pareggia Alex Sandro nel secondo tempo. A 5 giornate dal termine Lazio a -8, Atalanta a -7. E se l’Inter vince può andare a -6. Il Napoli, invece, ha pareggiato in casa del Bologna e sta cercando di capire come tornare a vincere contro l’Udinese dopo i due stop consecutivi.

“Milan, Pioli non si ferma più” è invece il titolo dedicato dalla rosea di oggi al Milan, che ha battuto il Parma in rimonta con il punteggio di 3-1. Si parla poi delle nuove regole. “Rivoluzione cambi. Prossima stagione con 5 cambi: l’Italia verso il sì”. L’IFAB conferma la regola applicata dopo la ripartenza, anche per la prossima stagione.

