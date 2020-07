CDS – Napoli, gli azzurri sono “ancora fragili in difesa”

“Il Napoli non fa i conti con Barrow” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. “In vantaggio con Manolas, gli azzurri ancora fragili in difesa: a Bologna vengono raggiunti da Musa”.

In primo piano sul quotidiano si parla anche del pari della Juve e il titolo: “L’ombra di Conte” a sottolineare la possibilità dell’Inter di avvicinarsi alla Juve in caso di vittoria questa sera. In casa Napoli, comunque, il risultato con i rossoblù brucerà ancora per un po’. “Al 19’ del secondo tempo Sinisa dà il segnale di scatenare l’inferno. Gattuso si sta sgolando come una radio a volume fuori-controllo e lui, Mihajlovic, si gira verso la propria panchina e calcia di sinistro: la bottiglietta. È lì, in quell’istante, che il suono della bevanda contro un cartellone fa da “gong” a un Bologna fino a quel momento molto… suonato dal ritmo napoletano. Rino intuisce il pericolo e infatti tutto finisce con due gol annullati al Bologna, un palo di Danilo e il colpo di machete elegante di Barrow per l’8° gol stagionale”, si legge.

