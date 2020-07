Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo Bologna-Napoli: “Noi siamo una squadra, non si gioca solo con due elementi”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Napoli, terminata 1-1. “Se pensiamo a quella col Milan sono due partite totalmente diverse, col Milan abbiamo fatto benissimo, oggi diversa. Nel primo tempo benino, nella ripresa tanta fatica, ma non abbiamo giocato da squadra e concesso molto. Il Bologna ci ha messo in difficoltà, il pari è guadagnato per come abbiamo giocato. Mancanza di obiettivi, dunque? No, per me sono solo scuse. Dobbiamo giocare e prepararci per l’8 a Barcellona, con prove così non andiamo da nessuna parte. Qualcuno forse può avere un po’ di stanchezza, ma ne abbiamo cambiati tanti e mentalmente dobbiamo tornare quelli di prima. Non c’è stato l’atteggiamento, quindi non abbiamo voluto fare fatica”.

Il mister si è pronunciato anche su alcuni singoli che non avevano trovato molto spazio di recente, come Matteo Politano e Hirving Lozano. “Noi siamo una squadra, non si gioca solo con due elementi, quindi tutta la squadra è stata al di sotto”. Dunque, i tifosi si chiedono quale sarà il futuro delle riserve. Nel mentre, il Napoli dovrà preparare una delicata sfida con l’Udinese, che è stata capace di fermare la Roma e la Lazio di recente.

