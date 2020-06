GAZZETTA – “Scudetto no stop. Dubbio Ronaldo. Sarri vuole il +7 sulla Lazio”

La Gazzetta dello Sport apre la propria edizione di oggi parlando della trattativa di mercato tra due big del calcio europeo: “Arthur sì signora. Juve, sprint per il brasiliano. In arrivo un altro centrocampista. Siamo ai dettagli, decisione entro martedì. Al Barca andranno Pjanic e 10 milioni”. Inoltre: “Scudetto no stop. Dubbio Ronaldo. Sarri vuole il +7 sulla Lazio”. Spazio in prima pagina anche per l’Inter e, in particolare, per i problemi del club lombardo: “Il Conte non torna. Processo ai nerazzurri. Squadra fragile, difetti di mercato. Frenata così la crescita di un gruppo giovane e il furore del suo tecnico”.

In taglio basso intervista ad Arrigo Sacchi con un argomento ben preciso: “‘L’Atalanta come il mio Milan. Come sgobbano Ilicic e Papu, ricordano Gullit e Van Basten’. Il tecnico che ha vinto tutto ci svela i segreti della banda Gasp”. Spazio anche alla vittoria della Premier League da parte del Liverpool.