Calciomercato Napoli, Valter De Maggio è pessimista: “Arkadiusz Milik non rinnoverà”

Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle trattative degli azzurri nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club. Il giornalista si è soffermato sulle mosse di mercato che il club di Aurelio De Laurentiis sta provando ad attuare. Queste le sue parole: “Io so che Cristiano Giuntoli stravede per Jeremie Boga. Farebbe follie per l’esterno sinistro del Sassuolo. Il calciatore è cresciuto molto con un maestro come Roberto De Zerbi, coach del sodalizio emiliano”.

“Cristiano Giuntoli vorrebbe portare a Napoli anche Ricci, gioiellino dell’Empoli che è esploso in questa stagione. Per quello che concerne invece il futuro di Arek Milik, non ci sono ancora certezze. La mia sensazione, tuttavia, è che il polacco non rinnoverà con il sodalizio campano. Penso che possa essere ceduto…”. Insomma, in questo momento sono ben poche le certezze del Napoli sulla prossima sessione di mercato estiva.