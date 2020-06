CDS – Napoli, questione stipendi risolta: ora testa alla Champions League

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio al mercato e alle trattative che stanno interessando Juventus e Lazio. Per i bianconeri l’arrivo di Arthur, per la squadra biancoceleste quello di Marash Kumbulla, accostato anche al Napoli negli scorsi mesi. Spazio anche al tema degli sport di contatto, sfociato nel caos dopo l’ulteriore stop da parte del Comitato tecnico scientifico, contrario alla decisione del ministro Vincenzo Spadafora.

Dopo il pagamento degli stipendi arretrati, in casa Napoli tutto sembra rientrato. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha corrisposto ieri gli emolumenti di marzo ai calciatori. Entro luglio verranno corrisposti anche quelli di aprile e maggio, per poi regolarizzare tutto entro la fine della stagione. Adesso il Napoli deve dedicarsi solo alla qualificazione in Champions League: obiettivo complicato, ma non impossibile da raggiungere. L’Atalanta viaggia a vele spiegate e vincerle tutte come richiesto dal patron azzurro sarà proibitivo.