GAZZETTA – “Sarri al bivio”

“Inter, potere Lu-La” scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest’oggi. A San Siro, l’Inter batte la Sampdproa 2-1, soffrendo nel finale, ma portandosi a -6 dalla Juve capolista che stasera gioca a Bologna. Ritorna la coppia vincente interista: Romelu Lukaku sblocca la gara, Lautaro Martinez raddoppia. Beppe Marotta: “Rimane qui? Sono ottimista”. Antonio Conte: “Romperemo le scatole fino al termine della stagione”. “Atalanta, che forza!” è il titolo dedicato invece agli orobici, vittoriosi per 4-1 sul Sassuolo.

“Sarri al bivio”: la notte più difficile per i bianconeri, se non allunga si apre la crisi dei bianconeri. La Coppa Italia è sfumata e ora il tecnico non può più fallire. Smentito il diverbio con Pjanic. Infine “Milan, l’Europa a ogni costo. Tutta la verità in 40 giorni”. Il tecnico rossonero e il club si giocano tanto, a partire dalla sfida di quest’oggi in casa del Lecce. Non ci sono notizie rilevanti sul Napoli in prima pagina.