CDS – “Decide Ronaldo”

“I gemelli del golpe” e “Decide Ronaldo”: questa la doppia apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Si parte dalla vittoria dell’Inter, in casa, contro la Sampdoria. Decidono i gemelli del goal Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il belga segna subito e si inginocchia per George Floyd, l’argentino raddoppia. Annullato un goal a Christian Eriksen. La vittoria permette ad Antonio Conte di andare a -6 dalla Juve: “Noi siamo cattivi”, le parole del tecnico.

“Decide Ronaldo” è il titolo sulla Juventus. Confronto tattico con mister Maurizio Sarri. Stasera i bianconeri di scena al Dall’Ara per sfidare il Bologna. Cristiano Ronaldo di nuovo a sinistra con Paulo Dybala da falso nueve. Il tecnico: “Falso il litigio con Miralem Pjanic”. Alle 19.30 altre due sfide di Serie A: il Brescia a Firenze contro la Fiorentina e il Milan a Lecce. “Real in testa con Messi. Ancelotti rallenta Klopp”. Nella Liga spagnola successo del Real Madrid in casa della Real Sociedad. In Premier League finisce 0-0 il derby tra Everton e Liverpool.