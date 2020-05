GAZZETTA – “Riecco il re! Ieri sera è tornato a Torino. CR7, pronto… via!”

“Riecco il re! Ieri sera è tornato a Torino. CR7, pronto… via!” è il titolo principale in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il campione portoghese della Juventus è tornato in Italia. Di spalla si parla di Romelu Lukaku e dell’Inter. Spazio anche all’idea di un campionato al Sud per ridurre i rischi, a destra il futuro sospeso di Zlatan Ibrahimovic e in primo piano il ricordo di Superga a 71 anni dalla tragedia del Grande Torino.

Il contagio da Coronavirus diminuisce, ma al Nord la situazione resta preoccupante, soprattutto in determinate regioni come la Lombardia. Si avanza l’ipotesi di una Serie A da riprendere giocando solo al Sud. Già individuate le città: Palermo, Bari e ovviamente Napoli. Al momento si tratta semplicemente di un’idea, ma non è la prima volta che si ipotizza una Serie A al Sud. Un modo per evitare nuovi contagi garantendo la sicurezza della salute di chi vive il mondo del calcio.