CDS – Inizia la Fase 2 anche per il calcio italiano

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Serie A e il ritorno a lavoro di alcune realtà del calcio in questa Fase 2 dell’emergenza del Coronavirus. Spazio, poi, alla Juventus e a Cristiano Ronaldo, tornato in Italia nelle ultime ore.

Intanto a Napoli ci si interroga su come riprenderà l’attività a Castel Volturno. Prima dell’inizio degli allenamenti a ogni calciatore della prima squadra sarà fornito un kit di abbigliamento sportivo direttamente a casa. Tre completi, perché ognuno arriverà al campo già in tuta e dovrà cambiarsi più volte per tornare a casa. Nel centro sportivo sarà accessibile soltanto il campo, chiusi palestra e spogliatoi. Nessun magazziniere sarà richiamato in servizio. I calciatori lavoreranno in coppia, massimo tre sessioni. Tutti divisi per gruppi di quattro sui tre campi di Castel Volturno e ogni seduta sarà di quindici minuti almeno in avvio. Saranno distanziati di ventri metri l’uno dall’altro.