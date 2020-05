GAZZETTA – “Quelle stelle con la valigia”, anche Kalidou Koulibaly a rischio partenza

“Signora Dybaldo” è il titolo d’apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Paulo Dybala è intenzionato a rimanere alla Juventus, rinnovando il suo contratto fino al 2025. Per domani si attende il ritorno di Cristiano Ronaldo, che riprenderà a lavorare alla Continassa, dopo la quarantena. “Allenamenti rinviati. Ma il calcio ha un piano in tre punti chiave per il sì del governo” è il titolo relativo invece al nuovo protocollo FIGC. In caso di singola positività, il giocatore andrà in isolamento e la squadra in ritiro per due settimane. Niente clausura: no a ritiri blindati, tutti a casa dopo l’allenamento. Tamponi ogni 4 giorni per tutti i componenti della squadra.

“Quelle stelle con la valigia”: si parla anche di mercato e del futuro di Miralem Pjanic, Lautaro Martinez e Kalidou Koulibaly, pronti a cambiare maglia. Il nostro campionato potrebbe perdere alcuni protagonisti molto popolari: li aspettano il Barcellona e la Premier League. Infine, spazio alle ultime dichiarazioni da parte di Paolo Maldini, prossimo a lasciare il Milan.