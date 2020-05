CDS – Napoli, Piotr Zielinski pronto a rinnovare con clausola da 100 milioni di Euro

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con “In Italia è il caos”. Tra allenamenti e quarantena, tutti in un vicolo cieco. Le norme contenute nel nuovo decreto del Governo impediscono la ripresa delle sedute collettive. La FIGC invia a Vincenzo Spadafora il protocollo modificato. La parola torna al comitato tecnico scientifico. In taglio alto spazio alla ripresa del campionato tedesco: “Bundesboom!“, il ritorno del calcio teutonico registra notevoli picchi di audience in tutto il mondo. Mezzo milione di telespettatori.

In casa Napoli, intantto, tutto appare ormai definito per il rinnovo di Piotr Zielinski. Il polacco ha il contratto in scadenza nel giugno 2021, ma prossimamente verrà definito il nuovo accordo che sarà fissato al giugno 2024 con opzione per un ulteriore anno. Per il centrocampista sarà previsto un cospicuo aumento dell’ingaggio, partendo da una base di 2,6 milioni di Euro andando oltre i 3 milioni nel corso degli anni. La clausola rescissoria dovrebbe essere vicina ai 100 milioni.