Diego Armando Maradona Jr. ci crede: “Sono convinto che Dries Mertens rimarrà a Napoli”

Diego Armando Maradona Jr. crede nella permanenza di Dries Mertens al Napoli. Il figlio del Pibe de Oro ne ha parlato a Sportitalia. “Il Covid secondo me ha rallentato un po’ la trattativa per il rinnovo, prima del Covid erano d’accordo, adesso è rallentato ma credo che Dries rimanga a Napoli. Voci di corridoio mi dicono che ha altre offerte, ma non le sta valutando, sono fiducioso che possa rimanere a Napoli. Ha colpito il cuore dei napoletani per quello che ha fatto in campo e soprattutto fuori, è innamorato della città, credo che alla fine per una volta possa vincere l’amore che Dries ha per la città e per il club”.

“Ripresa del campionato a giugno? Ci sono forti possibilità di ripartire, poi essere d’accordo o meno è un’altra cosa, io credo che per quello che è successo non si dovrebbe ripartire, ma mi rendo conto che il calcio è anche un giro di soldi e di interessi difficile da fermare. Il calcio manca a tutti, speriamo di arrivare ad un rischio di una percentuale accettabile e ricominciare. Questa estate pensavo di giocare a Beach Soccer, ma il destino mi ha messo un po’ i bastoni tra le ruote, ma sono tranquillo, ho fatto il corso di allenatore, ho il patentino Uefa B e ho ben chiaro nella mia mente quello che voglio fare da grande”.