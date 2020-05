Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis si arrende e non proporrà più il rinnovo a José Callejon

Il Napoli si è ormai rassegnato a perdere José Maria Callejon. L’ex esterno del Real Madrid andrà in scadenza al termine della stagione e quindi sarà libero di accordarsi con un altro club. Aurelio De Laurentiis non farà ulteriori rilanci per il rinnovo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nello spazio riservato al calcio, l’esterno si accaserà in Spagna, col Valencia in pole davanti alle due squadre di Siviglia. Il giocatore lascerà Napoli dopo 7 stagioni.

Il Valencia ha offerto un contratto biennale da 3,5 milioni di Euro a stagione. Non sarebbe questo, tuttavia, il motivo principale per il quale il calciatore tornerà in patria. Dopo tanti anni fuori, José Callejon preferisce riavvicinarsi a casa e terminare in Spagna la propria carriera. Nella prossima sessione estiva di calciomercato, il calciatore dovrà cercare di acquistare un calciatore capace di sostituire, ma non sarà facile: lo spagnolo si distingueva per un gioco sporco che passava sottotraccia, ma era spesso funzionale.