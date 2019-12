GAZZETTA – Problema affaticamenti: l’eredità di Ancelotti

C’è un problema sugli affaticamenti. Rino Gattuso non deve pensare solo all’aspetto psicologico o a quello tattico ma, curiosamente, anche a quello fisico. Non a caso, qualche giocatore si era lamentato dei carichi troppo leggeri di Ancelotti in allenamento. Secondo La Gazzetta dello Sport, “Ringhio” si è ritrovato con una squadra indietro dal punto di vista atletico.

“E’ il caso di Koulibaly, per esempio, che dall’inizio della stagione non riesce a garantire un rendimento importante. Ma il calo ha riguardato, finora, buona parte dei big, a cominciare da Fabian Ruiz e Allan per finire a Insigne e Callejon. E il nuovo allenatore è partito proprio dalla questione fisica, intensificando gli allenamenti anche se qualcuno sta accusando affaticamenti muscolari. La pausa natalizia gli servirà proprio per cercare di ridare alla squadra vigore fisico e brillantezza”, si legge sul quotidiano. Un problema che andrà risolto in fretta e in merito al quale la sosta natalizia potrebbe rappresentare una soluzione come un ostacolo.