CDS – ADL-Mertens: prove d’intesa

La prima pagina dell’edizione odiena del Corriere dello Sport parla prevalentemente del mercato delle big italiane, ma uno spazio in taglio basso riguarda il Napoli.”ADL-Mertens prove d’intesa“, il titolo. Il riferimento è al possibile rinnovo del belga con la società azzurra. “Il Napoli tenta di convincere il belga a restare un altro anno. Spiragli anche per Allan”. Già nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni su una riappacificazione tra le parti, dopo la questione dell’ammutinamento che ha condizionato tutti nell’ultimo mese.

Il taglio alto, invece, è dedicato alla vittoria della Roma a Firenze: “Alta Roma“. I giallorossi stanno creando non pochi problemi ai partenopei. Qualora il Napoli non dovesse riuscire a vincere nemmeno a Sassuolo, i punti di differenza con la “Lupa” e di distanza dal quarto posto diventerebbero addirittura 14. A quel punto, la qualificazione in Champions rischierebbe di diventare veramente un miraggio.