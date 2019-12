Ufficiale: Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton

Adesso è ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton. A comunicarlo è stato non solo il club inglese, ma anche il mister sui vari canali social. Dopo solo 11 giorni tra l’addio al Napoli ecco l’annuncio ufficiale del suo sbarco in Inghilterra. Il 26 dicembre si accomoderà sulla panchina dei Toffees nel match contro il Burnley.

Le disavventure napoletane non hanno condizionato la considerazione che in Premier hanno di lui. Ancelotti ha battuto due volte il Liverpool tra il 2018 e il 2019 ed è stato tra i pochi a riuscirsi in questo lasso di tempo. Un bellissimo biglietto da visita, dunque. Le sue prime parole, attraverso il sito del club, sono un manifesto: “L’Everton è un club ricco di storia, con una proprietà che ha la visione giusta per tornare al successo”. Sui social il mister si è detto eccitato nel condividere con i suoi estimatori la notizia dell’ufficialità del suo nuovo incarico.