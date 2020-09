GAZZETTA – “Partenza A razzo”: stilato il calendario della Serie A 2020/2021

“Suarez, tridentone Juve”, scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest’oggi. Fuga dal Barça per l’attaccante uruguayano che potrebbe giocare in Italia, nella Juventus. Trovata l’intesa con il giocatore. ma ci sono due nodi: la buonuscita dal club blaugrana e il passaporto. Ma ha già chiamato Giorgio Chiellini e con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala sarebbe un trio eccellente. “Partenza A razzo”. è invece il titolo sul calendario della Serie A 2020/2021. Derby di Milano a metà ottobre. Prima giornata fissata per il weekend del 19-20 settembre.

“Vidal, via libera dalla Spagna. L’Inter lo vuole per il raduno”. Il centrocampista cileno lascerà il Barcellona e tratta la risoluzione. Inter in pole per il suo acquisto. Intanto, in casa blaugrana tiene banco il caso di Lionel Messi. Il padre del calciatore è sempre più convinto della partenza della “Pulce” e ha descritto la situazione generale del Barcellona come “difficile”. Il Manchester City è alla finestra.