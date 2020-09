TUTTOSPORT – Entro una settimana il Napoli cederà Kalidou Koulibaly al Manchester City

“Arthur chiama Suarez”. Questo il titolo con cui apre l’odierna edizione odierna di Tuttosport. “Il brasiliano si presenta alla Juve e sponsorizza l’uruguayano: “Un grande bomber”. Poi esalta il suo nuovo club: “Ha investito 70 milioni per me, devo ripagare questa fiducia. Pirlo un idolo, trovarlo come tecnico è un sogno”. Spazio in taglio alto al caso di Lionel Messi. Con l’Inter che si è tagliata fuori dalla corsa, dopo le parole di Piero Ausilio, ecco la pazzesca offerta del City all’argentino per i prossimi cinque anni (3 a Manchester e 2 a New York). Il papà del giocatore è sicuro che il figlio cambierà squadra.

Entro pochi giorni, invece, ci sarà l’accordo tra Napoli e Manchester City per Kalidou Koulibaly. “Nel giro di una settimana il City accetterà la richiesta del Napoli (70 milioni cash più qualche bonus alla conquista della Champions) e il K2 saluterà dopo sei stagioni”, si legge sul quotidiano.